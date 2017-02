Se registra Josefina Vázquez Mota como precandidata del PAN a la gubernatura del Edomex

Vázquez Mota aseguró que no le quita el sueño López Obrador en su búsqueda por la gubernatura mexiquense. Incluso adelanta que ella, junto con los ciudadanos, le va a ganar al Grupo Atlacomulco.

Este domingo, Josefina Vázquez Mota decidió volver a la arena política y se registra como precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México al afirmar que irá por una alianza con la ciudadanía porque casi ocho de cada 10 mexiquenses están apostando por la alternancia y ella, afirma, representa el cambio.

Han pasado casi cinco años desde aquella campaña con la que buscó la Presidencia de la República en 2012, frente a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Con el ánimo renovado y dejando atrás la derrota del pasado, dice que son lecciones que te hacen más fuerte. Hoy, afirma, sólo ve el presente y el futuro. Adelanta que sus tres principales adversarios y rivales a vencer son: corrupción, impunidad y la inseguridad que a diario viven los mexiquenses.

Más que hablar de sus posibles adversarios: Alfredo del Mazo (PRI) y Delfina Gómez (Morena), prefiere conversar sobre su experiencia en la SEP, en el Congreso y como aspirante presidencial que, afirmó, le va a ayudar a instrumentar políticas públicas por el bien de los ciudadanos.

Reconoció que enfrentó una campaña cerrada en una reciente encuesta, en la que están empatados los tres principales aspirantes.

Compartió que platicó con los liderazgos del Edomex, incluso con uno de sus principales opositores, el diputado Ulises Ramírez, y adelantó que todo el PAN se volcará a su campaña y sobre las críticas que ha recibido por el financiamiento a Juntos Podemos, negó que haya recibido recursos.

“¿Va por el Estado de México y se registra hoy?”, se le cuestionó.

“Así es, me registro obedeciendo al proceso que ha marcado mi partido a esta convocatoria, y realmente lo estoy haciendo con una gran determinación y con una gran convicción de que vamos a construir esta victoria, vamos a lograr una alternancia después de casi 90 años en el Estado de México”, aseguró la panista.

Al ser cuestionada sobre qué le motiva para volver a ser candidata, ahora a gobernadora, Vázquez Mota dijo que daba un paso al frente por los desafíos del País.

“Hoy estoy dando este paso al frente, fundamentalmente por los desafíos que se viven en el País, de manera muy particular por las familias mexiquenses. Reconozco la importancia del Edomex: es el estado más habitado del País, poco más de 16 millones vivimos aquí y he tenido el privilegio de conocerlo desde muy pequeña y he visto transformaciones en todos los sentidos, pero hoy hay tres grandes retos y problemas que estamos enfrentando los mexiquenses pues es uno de los estados donde se cometen más actos de corrupción.

