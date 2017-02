Segam deberá implementar sistema de monitoreo de calidad del aire efectivo

Samuel Estrada

Este jueves, el juzgado primero de distrito concedió un amparo a la asociación ecologista Cambio de Ruta, AC, que obliga, entre otras autoridades, al gobierno del estado a implementar un sistema de monitoreo de calidad del aire efectivo que permita evitar efectos nocivos de la contaminación ambiental, sobre todo en la zona metropolitana de la capital del estado.

Al respecto, Luis González Lozano, director de la asociación, recordó que en un inicio se promovió el amparo el año pasado por la preocupación que surgió luego de que se solicitara la información del monitoreo ambiental de la zona metropolitana pero resulta que no estaba disponible, contrario a lo que sucede en la Ciudad de México, en donde diariamente se puede acceder a estos datos.

Ahora lo que se les notificó es que, en efecto, tienen razón de solicitar esta información y que, de acuerdo a la normatividad, a pesar de que cuenta con algunas casetas de monitoreo, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no estaba llevando a cabo el procedimiento de forma adecuada o simplemente el equipo con el que se cuenta no cumple con los estándares actuales, “o sea que, aunque estén funcionando, no sirven para nada”.

Recalcó que lo grave es que la Segam en su momento respondió al procedimiento judicial que sí cumplían con los procedimientos, que sí estaban apegados a lo que se establece en el Plan Estatal de Desarrollo y que sí monitoreaban de forma adecuada la calidad del aire de la ciudad, lo cual se acreditó como falso, “es decir que mintieron a la autoridad judicial”.

Para finalizar, refirió que aún no se puede cantar victoria, porque el gobierno del estado tiene aún 10 días hábiles para recurrir y apelar esta resolución, “pero yo de verdad espero que se abstengan y aprovechen estos días para reconocer su error y ver de qué manera le van a hacer para cumplir con la resolución judicial, a lo mejor van a tener que comprar equipos nuevos. No sé de dónde van a sacar el dinero pero lo van a tener que hacer, ellos saben que aunque recurran la resolución al final de cuentas van a perder”.

Fuente: La Jornada San Luis