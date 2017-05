Sentía cómo me salpicaba la sangre: maestro sobreviviente

Concordia, Sinaloa.- “Habíamos salido de El Cuatantal con rumbo a Mazatlán. Íbamos platicando mis compañeros y yo cuando de repente escuchamos tres disparos”, narra el profesor Héctor, quien resultó ileso del atentado cometido por un grupo de armados en la sierra de Concordia.

LOS DISPAROS

Héctor comentó que después de escuchar las tres detonaciones pensó que había sido en algún otro lugar: “Después de esto, mi compañero Feliciano dijo: -¡Me hirieron!-, y yo le vi cómo le sangraba la oreja. Seguido de eso escuché unos rafagazos”.

Narró que lo único que hizo fue agacharse entre los asientos y hacerse bolita: “Qué más podía hacer. Los disparos cesaron por un instante, pero yo seguí tirado entre los asientos de la camioneta.”

“De repente, otra vez otros rafagazos, cada vez eran más seguidos, y fueron al menos unos cinco que se me hacen poco. Yo creo que como seis, y quién sabe hasta más. Lo único que cada vez que los escuchaba sentía más miedo y se me hacían mas largos, también sentía cómo me salpicaba la sangre de mis colegas”,recordó.

A SALVO

El profesor -visiblemente nervioso- dice que después de que dejaron de disparar, siguió sin moverse, casi hasta sin respirar, solo volteó por un momento y observó que la puerta de donde viajaba estaba abierta: “Se me hizo extraño, pero seguí con la misma postura. Ya había pasado alguna media hora después de los disparos, y yo escuchaba cómo pasaban los vehículos y ruidos de motocicletas, y nadie se paraba a ayudarnos, pero no salí porque temía ser atacado de nuevo. Al ya haber pasado una hora, solo saqué un pie de la camioneta, y aunque lo movía, la ayuda seguía sin llegar. En un rato tomé valor y asomé la cabeza. Vi cuando los militares iban llegando. Como señal levanté la mano para decirles que yo estaba con vida, ya lo demás ya te lo sabes”, expresó el profesor.

LOS FALLECIDOS

Una emboscada perpetrada por hombres armados la tarde de ayer en el kilómetro 2+500 de la carretera Potrerillos-La Petaca terminó con la vida de tres profesores originarios de Escuinapa que trabajaban en la comunidad El Cuatantal, en la sierra de Concordia.

Los profesores fueron identificados como Feliciano “N”, de 31 años de edad, quien era el director de la escuela primaria federalizada Agustina Ramírez; Ramón “N”, de 55 años, también profesor de la misma primaria; y Luis Alberto “N”, de 53 años, quien era docente de la telesecundaria ubicada en la misma comunidad.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades y las versiones obtenidas en el lugar del multihomicidio, los cuatro docentes salieron la tarde de ayer de El Cuatantal a las 12:40 horas a bordo de una camioneta Mountaineer color gris, con rumbo a Mazatlán, pero al llegar al punto referido los docentes fueron atacados por un grupo de personas armadas.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a las 13:30 horas. Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Militar, quienes encontraron una camioneta con impactos de bala y con los cuatro neumáticos ponchados. Los soldados localizaron a tres hombres sin vida y un sobreviviente.

Fuente:Debate