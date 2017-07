Lo que te aporta el spinning

Si eres constante, además de tonificar y mejorar la flexibilidad de los miembros inferiores de tu cuerpo, tu mente te lo agradecerá: mejora la calidad del sueño y es uno de los ejercicios más útiles para superar el estrés o la ansiedad.

También se beneficiará tu corazón, aunque para ello ten en cuenta que las clases deben ser de intensidades diferentes, y que debes llevar a cabo un chequeo antes de comenzar esta disciplina deportiva para evitar problemas. Además de estos beneficios, la práctica habitual del spinning mejora la ventilación pulmonar.

¿Quién no puede practicarlo?

La gente mayor, con problemas de corazón, tensión alta o que tengan problemas de equilibrio o lesiones preexistentes en la parte inferior del cuerpo. “El riesgo de muerte súbita por infarto es mínimo, pero antes de comenzar a practicar spinning habría que hacerse un ecocardiograma para descartar una patología.

La gente que toma betabloqueantes debería hacerse un control médico cada seis meses “, comenta Johnny G., y añade: “Hacer ejercicio puede evidenciar problemas cardiovasculares, pero no hacerlo puede crear muchos más”.

La posición

Es básica para evitar lesiones. Debes pedirle a tu monitor o monitora que en la primera clase te ayude a regular la bicicleta y te indique la postura adecuada.

En general, debes evitar tener el cuello y la nuca tensos. Afloja los hombros y libera la tensión. La columna debería tener una inclinación de 45º sobre el manillar. Y los codos han de estar siempre semiflexionados. Al elevar las caderas con el pedaleo, debes mantener esta postura.

El equipo

Lo primero que debes tener en cuenta es que durante una sesión de spinning vas a sudar mucho, por lo que la ropa ha de ser ligera, ajustada y de un tejido que deje transpirar. También es importante que el culotte lleve una protección para evitar rozamientos indeseables.

Hazte con una toalla pequeña y de algodón, para secar el sudor durante la clase y con las mejores zapatillas: las de suela dura son fundamentales a la hora de practicar este deporte. Esto es importante, porque si no utilizas el calzado adecuado, se pueden producir deformaciones o lesiones en la musculatura y articulaciones del pie.

También necesitas hacerte con una botella de agua que pueda contener medio litro para ir bebiendo durante la sesión. Y por último y fundamental: necesitas un pulsómetro para controlar y regular los latidos de tu corazón durante el ejercicio.

Cómo hacerlo correctamente

Para practicar spinning no es necesario tener una preparación física previa, porque puedes controlar la resistencia, y si te cansas, bajas la resistencia y ya está. Lo ideal es practicarlo tres o cuatro veces por semana y combinarlo con ejercicios con los que trabajes la parte superior de tu cuerpo, estiramientos y tonificación.

Debes beber agua antes y durante de la sesión; esto hará que tu cuerpo resista mejor el esfuerzo y que el nivel de electrolitos esté bajo control. Las bebidas isotónicas hay que dejarlas para después del ejercicio, ni antes ni después, a menos que decidas hacer más de 40 minutos de ejercicio, porque entonces sí que procede tomarlas.

Si es tu primera clase, informa al profesor y de esta manera él te dará las pautas a seguir. “El spinning es una actividad colectiva, pero a nivel de trabajo físico es individual porque cada uno trabaja a su ritmo. El concepto del spinning es que no hay competición“, cuenta Johnny G. Lo quenunca debes hacer es copiar de los compañeros de clase porque cada uno hace un esfuerzo diferente, y empeñarse en lo contrario te puede llevar directamente a una lesión o un sobreesfuerzo contraproducente. Tú y tu pulsómetro sabéis el límite.

Un error común es bajar de la bicicleta antes de bajar la frecuencia cardiaca: “He visto a gente que entrena sin el pulsómetro, y baja de la bicicleta con su corazón a unas 130 ó 140 pulsaciones por minuto, y eso es peligroso“, continúa explicándonos Johnny G. Es muy fácil subir la frecuencia cardiaca, y es muy importante tomarse el tiempo necesario para bajarla correctamente, y combinar sesiones en las que la frecuencia cardiaca no suba tanto; montaña, resistencia y clases para recuperación. “Un atleta entrena un día potente y otro más suave. Si entrenas cada jornada al límite, no sólo no consigues mejores resultados sino que además el corazón no se fortalece“.

