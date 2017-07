Hace un año, el candidato al gobierno de Veracruz por la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, le hizo una promesa a Coatzacoalcos: meter a la cárcel al suegro de Javier Duarte de Ochoa, Antonio Macías.

Ya transcurrió un año, Yunes Linares ganó las elecciones y sacó al PRI del Palacio de gobierno después de más de 80 años de gobierno, Duarte está en la cárcel, su esposa, Karime Macías, huyendo en el extranjero, pero Tony Macías pasea en el sureste mexicano llevando una vida de relajada y ocupado en sus negocios.

“El suegro favorito de Veracruz”, como era descrito en el pasado selenio de Javier Duarte de Ochoa, no ha pisado la cárcel, aunque sea una exigencia de los veracruzanos.

Eufórico, feliz por la presencia de la ex primera Dama, y precandidata a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, Yunes prometió en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, que Tony Macías iría al penal.

Además, afirmó que de ganar el gobierno de Veracruz, abriría un proceso legal para que se le quitaran los terrenos que ilegalmente se adueñó, con el apoyo de Fidel Herrera Beltrán, en la reserva territorial Ostión Duport, y que ahora son el parque Industrial Puerto México, uno de los tantos negocios del chiapaneco.

En esos terrenos se alzan naves industriales, y algunas empresas que fueron traídas por las gestiones y sociedades de Tony Macías, han sido equipadas con drenaje y alumbrado, y gozan de todos los servicios municipales, con lo que su costo se ha incrementado notoriamente.

Y con el apoyo de la Secretaria de Obras Públicas, en la pasada administración, se construyeron carreteras internas y demás infraestructura para apuntalar la majestuosidad del proyecto industrial de Tony Macías. Todo ello está señalado en la Cuenta Pública 2015 por la mala calidad de los trabajos, luego de que las empresas seleccionadas para esas obras, las dejaron tiradas por no haber recibido el pago correspondiente.

LA PROMESA

“Creo que era necesario que el gobierno federal sacara adelante esta detención, pero me pregunto, Karime Macías ¿cuándo? Tony Macías ¿cuándo?” dijo el Presidente de Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos AC, Raúl Ojeda Banda.

El comentario lo realizó en el contexto de una rueda de prensa para expresar su gusto por la detención de Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, hace más de un mes.

Sin embargo, el también empresario, se apremiaba para la detención de la esposa de éste, así como la de su padre, Antonio Macías, conocido en el sur de Veracruz por crear negocios al amparo del poder, y ante todo, por el tema de los terrenos de la reserva territorial.

En su primera visita como Gobernador de Veracruz a Coatzacoalcos, a principios del 2017, Miguel Ángel Yunes Linares rehuyó informar sobre el proceso para, primero, devolver a Coatzacoalcos los terrenos que Tony Macías pose ilegalmente, y dos, para meterle a la cárcel.

En la rueda de prensa para hablar sobre las acciones para garantizar el abasto de agua para Coatzacoalcos, Yunes Linares desechó responder sobre una de las promesas más importantes para Coatzacoalcos, efectuadas por él en su campaña.

“Amigas y amigos, su tierra merece un mejor gobierno, y estoy segura que con Miguel Ángel Yunes Linares lo van a tener”, dijo la ex Primera Dama Margarita Zavala, quien aplaudió eufóricamente cuanto Yunes Linares habló de encarcelar a Antonio Macías.

Pero el acoso legal a Tony Macías no le vino por lo menos de lado del gobierno de Veracruz. Se marchó de Coatzacoalcos, a mediados de noviembre pasado, luego de que elementos de la Procuraduría General de la República se plantaran día y noche afuera de su domicilio, en la colonia Petrolera.

Desde entonces, su casa está abandonada, sin vigilancia ni menos con los convoys de camionetas blindadas, del gobierno de Veracruz, a su servicio, con una docena de guardaespaldas.

SE VA DE COATZA

“Yo les digo que no tengo nada que ver, nada político y mucho menos, lo único que estoy haciendo es tomando la debida situación de respeto. Yo no tengo nada que ocultar, inclusive todos los amparos se me han concedido”, declaró el suegro, ahora incómodo, al dar una atropellada declaración en plena mudanza rumbo a Chiapas, lejos del acoso de la policía y de la prensa, que también hacía guardia en los patios de su mansión.