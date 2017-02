Taxistas exigen en Congreso vetar a UBER

Taxistas de diferentes organizaciones se manifestaron durante la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado para exigir la abolición de la reforma de ley que regula a Uber, por la competencia desleal que les está generando y también solicitaron el cese del Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ramiro Robledo López.

Augusto Contreras, líder del Frente Común de Taxistas, dijo que espera que el gobernador ejerza su poder de veto en contra de Uber y en favor de la legalidad en el estado, ya que esto es una competencia injusta.

Indicó que el taxismo esta desesperado y busca que las cosas cambien, por eso de forma pacífica exigen que la reforma aprobada por el Poder Legislativo sea abolida porque además en las plataformas puede entrar a trabajar delincuentes y hasta narcotraficantes poniendo en riesgo a la población.

Cesar Alpisar, del grupo independiente de Taxistas, dijo que el Congreso del Estado al aprobar la utilización de las nuevas tecnologías en el servicio de alquiler de vehículos se está abriendo todo el transporte, en todas las modalidades y eso les afecta más porque ha disminuido su trabajo.

Agregó que para ser conductor de Uber no piden ningún requisito, pero para concursar por una concesión les solicitan muchos requisitos desde carta de no antecedentes penales y comprobar que han sido operadores de taxis hasta por 10 años, lo cual es injusto.

Los taxistas inconfor-mes exigen que la competencia sea bajo las mismas reglas, debido a que ellos pagan impuestos y una serie de obligaciones que vehículos como los de Uber no cumplen o no se les exige.

