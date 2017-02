En el tema de la censura hemos dado un paso atrás: Fernando Deira, #ExpoSexoyErotismo

Desde el 2004, hace 12 años, Fernando Deira emprendió una aventura difícil en un país con un sistema de valores muy conservador, incluso con historia personal a cuestas, pues este joven ex seminarista de Guadalajara, empezó a grabar videos pornográficos con actrices y actores mexicanos y con una producción propia. Así creo “Sexmex”.

Hoy Deira es el único productor serio de pornografía en el país y organizador de la “ExpoSexo 2017”. Durante la conferencia de prensa para anunciar el evento, Deira lamentó que no se puedan hacer espectáculos con mujeres y hombres desnudos, mucho menos de sexo en vivo, por las restricciones que en ese sentido tiene la ciudad, incluso dijo que siendo Guadalajara una ciudad más conservadora, el año pasado organizaron un evento similar en Jalisco y ahí con un “permiso por escrito” sí pudieron hacer espectáculos de desnudos.

Deira cuenta que hace varios años la ExpoSexo la organizaba otra empresa y él iba como espectador, pero no había censura, a partir de que ellos la han organizado en 2013, han tenido que lidiar con los reclamos de la gente por estas restricciones.

¿Ves que la ola de conservadurismo que se está viviendo en el país influya en tu evento?

“Sí está influyendo muchísimo, antes había más apertura y no había censura, no depende de nosotros, sino de la autoridades que se han mostrado más conservadoras y pensamos que en esta ciudad deberían mostrarse más abiertos, en la parte de la censura hemos dado un paso atrás”.

Deira ha dicho que tiene su propio sentido de la estética y del guión, no hace películas porno, donde sólo hay sexo, sino trata de contar una historia.

¿Te falta una competencia mexicana? “Bueno, no, mi competencia es mundial, ojalá hubiera más producción de porno en México y fuera seria, porque las productoras no lo hacen de manera adecuada, no son constantes. El problema es invertir, hacer una producción y después sacar una ganancia para seguir produciendo, ése es el problema de todas las demás productoras”.

¿Cómo lidias con el asunto de la Trata? “Es un tema delicado y nos asesoramos con abogados. Yo produzco y expreso mis ideas en video y con la sexualidad, para este tema nos hemos tenido que asesoramos de manera adecuada”.

¿Si tuvieras un político con poder de decisión que le pedirías? “Primero que se bajen el sueldo y luego que volteen a ver el mundo de las películas para adultos en México, necesitamos a alguien que nos abandere, que se interese en esto.

Yo les pediría que no nos confundieran con trata de personas, ni tampoco pensaran que la producción de películas porno es prostitución; ojalá pudieran darnos reglas claras como hay en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo para los contratos, no tenemos una base legal, tenemos que construirla, si se regulara habría más producción, pues tendríamos un respaldo legal”.

¿Ustedes usan el estímulo que la federación da para el cine? “No, porque todo lo que producimos lo vendemos por internet y por el momento no hemos necesitado de este estímulo, pero tengo la idea de hacer una película comercial y que se exhiba en el cine y para eso pues si quisiera usar el estímulo; claro, no haríamos una película porno sino una erótica; pero de calidad, artística, no como el de las de ficheras, que eran muy exitosas y taquilleras, pero iban dirigidas a otro público, nosotros queremos hacer una producción de arte.

¿Buscarías, por ejemplo, a Carmen Salinas? Si claro, si ella me da la oportunidad.

