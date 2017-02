Trump ataca a Nordstrom por sacar los productos de su hija Ivanka, en respuesta al boicot

Las acciones de Nordstrom bajaron luego que el Presidente Donald Trump tuiteó que la cadena de tienda de almacenes había tratado “tan injustamente” a su hija.

La compañía anunció la semana pasada que dejaría de vender la línea de ropa y accesorios de Ivanka Trump. Según la empresa, la decisión se basó en las ventas de la marca.

“Mi hija Ivanka fue tratada tan injustamente por @Nordstrom. Ella es una gran persona – ¡siempre me anima a hacer lo correcto! ¡Terrible!”, tuiteó el Presidente.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017