El Presidente Donald Trump podría invocar el privilegio ejecutivo argumentando que tales charlas eran de seguridad nacional y que esperaba privacidad al pedir consejo sincero de importantes colaboradores. Pero expertos legales dicen que Trump probablemente ya estropeó esos argumentos porque ha hablado de las conversaciones en tuits y entrevistas.

Por Julie Pace

Washigton, 4 de junio (AP).- El Presidente Donald Trump probablemente no usará el privilegio ejecutivo para impedir que el ex director del FBI James Comey declare sobre la conversación privada que tuvieron sobre la investigación de los lazos de un ex asesor presidencial con Rusia, dijeron dos funcionarios del Gobierno el domingo.

No ha habido una decisión final y el tema sigue en debate, dijeron los funcionarios, quienes hablaron a condición de no revelar su nombre debido a que las discusiones son privadas.

Se sabe que Trump tiende a cambiar de opinión en los temas importantes.

James Comey declarará el jueves ante el comité de inteligencia del Senado, donde probablemente le pregunten de sus conversaciones con Trump sobre la intromisión de Rusia en las elecciones y la relación de Moscú con su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. De acuerdo con un documento que redactó el ex director del FBI, Trump le pidió personalmente en febrero dejar de investigar a Flynn y sus contactos rusos, dijo una persona que leyó las notas.

El argumento del Presidente a favor del privilegio también podría verse rebasado porque la investigación está enfocada en corrupción y posible obstrucción de justicia.

En un tuit después de despedirlo, dijo: “¡Más le vale a James Comey que no haya grabaciones de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrarlas a la prensa!”.

El Senador Mark Warner, el principal demócrata en el comité de inteligencia del Senado, dijo el domingo que no le gustaría que Trump intente prohibir el testimonio de Comey.

Fuente: Sin Embargo