Trump y sus intentos fallidos de conquistar a Lady Di

Fue a mediados de los noventa cuando la princesa rechazó rotundamente al millonario

Cuando creíamos que la vida del presidente Donald Trump ya no podría sorprendernos, ahora se habla de su fallido intento por conquistar el corazón de nadie y más y nadie menos, que de la princesa Diana de Gales.

Foto: Guetty images

A mediados de los noventa, cuando el mundo no tenía ni la más remota idea de que Trump sería al presidente de EE. UU, el magnate intentó conquistar a Lady Di, pero todo acabó siendo para él un desagradable desastre.

La princesa y el millonario se conocieron en 1995 durante una cena organizada en honor a Diana por el United Cerebral Palsy Humanitarian of the Year Award, y fue entonces cuando Tump hizo su primer intento.

Donald le ofreció una membresía gratis de su club de golf en Florida, pero Lady Di la rechazó de inmediato.

Despúes de que se divorció del príncipe Carlos, el magnate lo volvió a intentar; le envió un enorme arreglo de flores al Palacio de Kensigton, y la reacción de la princesa fue decir que “era un hombre indeseable”.

Un amigo cercano a Diana, reveló al periódico británico Sunday Times que: “A medida que las rosas y las orquídeas se amontonaban en su apartamento, ella se preocupaba cada vez más por lo que debía hacer y empezaba a sentir que Trump la estaba acosando”.

Foto: Cortesía

Tiempo después de la repentina muerte de Lady Di, el ahora presidente habló en un programa de radio diciendo que ella tenía una “belleza de modelo”, y en su libro “The Art of the Come back” la incluyó en la lista de mujeres con las que le hubiera gustado dormir, además confesó que:

“Sólo tengo un arrepentimiento en el departamento de mujeres: que nunca tuve la oportunidad de conquistar a Lady Diana Spencer”.

Sin embrago, el millonario parece tener memoria de teflón, pues el año pasado fue cuestionado sobre “crush” con la princesa, y Donald respondió: “Totalmente falso. Todo fue falso”.

Con información de Quién Y DEBATE