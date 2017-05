Le amenazó de que no haga revelaciones a la prensa.

México.- Además de despedirlo sorpresivamente, ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó advertencias al exdirector del FBI, James Comey, de que no haga revelaciones a la prensa./p>



James Comey better hope that there are no “tapes” of our conversations before he starts leaking to the press!

“¡James Comey desearás que no haya ‘grabaciones’ de nuestras conversaciones antes de empezar a filtrar a la prensa!”, soltó el magnate.

Trump sacó el tema en una serie de ‘tuits’ que escribió por la mañana, en lo que fustigó a sus críticos y a la prensa por sus reacciones sobre el despido de Comey.

La agencia AFP recuerda que el presidente dijo en una entrevista con la cadena NBC que había tenido dos conversaciones telefónicas y otra en una cena con Comey, en las que le había preguntado si había una investigación contra él por una supuesta colusión con Rusia, lo que puede alimentar sospechas de injerencia o intimidación.

Desde verano pasado, el FBI indaga las injerencias rusas en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, y sobre una eventual coordinación entre miembros del equipo de campaña de Trump y Rusia.

El pasado martes, levantó escándalo el sorpresivo despido de Comey, del que Trump alegó insatisfacción por la forma en que condujo una investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado.

En Twitter, el presidente además se quejó de que una vez más salía la historia de la colusión entre los rusos y su campaña presidencial. Y dijo que fueron los demócratas los que inventaron la historia “como una excusa para perder las elecciones”.

Again, the story that there was collusion between the Russians & Trump campaign was fabricated by Dems as an excuse for losing the election.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017