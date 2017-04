“A Trump no le late ver películas americanas que tienen como estelares a dos latinos”: Eugenio Derbez

Historia de dos comediantes: Eugenio Derbez se paró frente a la Casa Blanca y envió un mensaje al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Los latinos no venimos nada más a robar”, le recriminó.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- El actor mexicano Eugenio Derbez utilizó las redes sociales para enviar un mensaje al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A propósito del estreno de su nueva cinta How to Be a Latin Lover, Derbez se paró en la entrada a la Casa Blanca y dijo, en tono de broma, que estaba ahí para invitar al magnate neoyorquino a la premier.

“Me dijo que no va a ir”, relató el protagonista de No se aceptan devoluciones.

En la historia ficticia, Trump le contestó que no asistiría porque “no le late” ver a mexicanos de protagonistas en una cinta norteamericana.

Sobre el estreno de How to Be a Latin Lover agregó: “espero que le vaya muy bien en taquilla, hay que romper la taquilla para luego venir con el número final y ponérselo aquí (señala la reja de la Casa Blanca)”.

Los número serán para demostrarle al mandatario norteamericano que “los latinos no venimos nada más a robar”, concluyó.

Fuente: Sin Embargo