Vadhir Derbez debuta en Hollywood como actor y cantante

Vadhir Derbez además de debutar como actor en Hollywood en la cinta How to be a latin lover, protagonizada por su padre Eugenio Derbez, también debutó como cantante en inglés con una canción que se presenta al final de la película.

Vadhir de igual forma ha lanzado en Youtube un comico video con la canción Latin lover en la que persigue a mujeres maduras como un autentico gigoló.

En How to be a Latin Lover Vadhir interpreta a Máximo de joven, el personaje que 25 años después según la historia presenta a Eugenio Derbez, en su primer protagónico en la meca del cine.

Eugenio Derbez es acompañado por Salma Hayek, quien actua como su hermana, en un hecho singular en Hollywood, ya que ellos son los dos actores mexicanos más taquilleros, quienes están acompañados de un elenco multi estelar que incluye a Rob Lowe y Raquel Welch, entre otros.

Es una canción que significa mi crossover también en la música”, comento Vadhir, “es una extensión de mi personaje en comedia que captura perfectamente la esencia de Máximo por lo que las “chicas” que me acompañan son señoras maduritas y de la tercera edad”, compartió.

El video lo grabamos en Los Ángeles y estuvo increíble, la verdad es que está muy chistoso y estoy muy contento con el resultado, siento que a la gente le va a encantar”, explico Vadhir quien se encargo de dirigir el video.

Vadhir inició su carrera de actuación a los tres años de edad, y quien luego de participar en diversas telenovelas y programas como Vecinos y Mira quién baila de Univisión, este año aparece en otras cintas como Tres idiotas y El tamaño sí importa.

