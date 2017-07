La estrella de los Vaqueros podría perderse una parte de la temporada

El corredor estelar de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliot, podría perderse una parte de la próxima temporada, luego de que podría ser sancionado por la NFL una vez que concluyan las investigaciones sobre las acusaciones de violencia doméstica en sus contra, según un reporte de ESPN.

‘Zeke’ fue acusado de agresión en julio de 2016 por su ex novia en Columbus, Ohio; sin embargo, no se presentaron cargos en su contra.

La ex novia de Elliot, Tiffany Thompson, publicó alguna fotografías a través de Instagram en la que se aprecian daños en su cuerpo, los cuales asegura fueron resultado de las agresiones del corredor de la NFL. Por su parte, Elliot asegura que los golpes fueron consecuencia de una pelea que tuvo Thompson con otra mujer en un bar.

La versión de uno de los novatos del año de la NFL sigue siendo que él no hizo nada mal y que se mantiene cooperando pues no tiene nada que esconder. Asimismo, aseguró que fue entrevistado por la liga durante la temporada pasada, pero la investigación aún no ha concluido.

Cabe mencionar que para la NFL, un jugador no tiene que afrontar cargos legales para ser suspendido, debido a que sí estaría violando su política de conducta personal.

En su temporada de novato, Elliot consiguió 322 acarreos para 1,631 raras y 15 anotaciones, así como 32 recepciones para 363 yardas y una anotación.

Con información de ESPN.

Fuente: ESPN / SDP Noticias